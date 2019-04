'De derde trap' winnaar ontwerp Waterentree Kinderdijk

Het idee is om toeristen die via de boot op Kinderdijk aankomen, via een drijvend pad te begeleiden naar een passage in Elshoutsluizen. De huidige verkeerssituatie wordt hierdoor minder onveilig. Daarnaast kunnen de bezoekers gelijk de kenmerken van het landschap aanschouwen, zoals de lage boezems en molens. Boven het water zorgen technische snufjes voor de bescherming van het achterland tegen hoogwater. De sluis (zie afbeelding) wordt hierdoor een belangrijk middel om het Werelderfgoed toegankelijk te houden.

Radicaal in zijn eenvoud

"Dit plan is radicaal in zijn eenvoud en voegt door het beleefbaar maken van de waterhuishouding een prachtig nieuw element toe aan het Werelderfgoed", aldus de jury. Vooralsnog is dit een beginnende fase, maar wel een stap dichterbij de realisatie van dit winnende ontwerp. De prijsvraag is ontstaan door de stijgende toestroom van bezoekers die Kinderdijk via de Lek bezoeken. Met het ontwerp hoopt de gemeente hen nu op een veilige en fatsoenlijke manier te ontvangen.

Inzendingen