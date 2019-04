Honderden studenten zeilen Race of the Classics

Ze maken in een paar dagen tijd de oversteek over de Noordzee voor de Race of the Classics. Dit jaar is de 31ste editie. Tijdens het evenement vinden meerdere wedstrijden plaats. De finish in uiteindelijk in Amsterdam.

De windomstandigheden spelen ieder jaar een grote rol bij de race. De oude schepen zijn gevoelig voor de windkracht: het mag niet te hard waaien. Sommige schepen kunnen goed met de wind mee zeilen, maar niet met tegenwind.

Soms lukt het vanwege de windomstandigheden niet om de oversteek naar Engeland te maken. Enkele jaren geleden strandden de schepen in Vlissingen. Vanuit Zeeland zeilden de studenten toen via Scheveningen en IJmuiden naar de haven van Amsterdam.