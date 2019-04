Dordtse lantaarnpalen schuiven eindelijk op

"Ik kom hier niet vandaan, maar dit is wel raar. Hoe kan zoiets nou?", zegt de bezoeker van seniorencomplex De Gravenhorst aan de Vijverlaan in Dordrecht.

Diverse parkeervakken zijn niet bruikbaar, omdat er pal voor een lantaarnpaal staat. "Er zit bijna dagelijks iemand tegenaan, die z'n auto er probeert in te wurmen", zegt een buurtbewoonster.

Communicatiefout

Bij de uitbreiding van het complex ging in oktober 2017 ook de parkeerplaats op de schop. Die werd groter en anders ingedeeld, maar... de lantaarnpalen bleven op hun oude plek staan.

"Er is ergens in de communicatie tussen alle betrokken partijen iets misgegaan", weet Marianne Hezemans van De Gravenhorst; "Praten over een oplossing duurde bijna een jaar."

Prijskaartje

"Er hing namelijk een prijskaartje aan, maar een half jaar geleden kwamen we daar uit. Helaas kregen we toen weer te maken met andere vertragingen."

Stedin, het bedrijf dat de palen van stroom moet voorzien, bleek een aanlooptijd van veertien weken nodig te hebben, en de gemeente Dordrecht vroeg om een 'schone grond verklaring'.

"Uiteindelijk hoefden we die niet te leveren, want de boel had al opengelegen en er was niks gebeurd met de grond hier. Maar goed, binnenkort is alles opgelost", hoopt Hezemans.

Onhandig

Op de grote parkeerplaats zijn de palen vandaag al verplaatst en morgen worden de palen op de parkeerstrook langs de rijweg van de Vijverlaan verplaatst.

"Waarom moest dit allemaal zo lang duren", verzuchten twee buurtbewoners. Een derde haalt z'n schouders op: "De gemeente doet toch altijd onhandige dingen?"