Grote uitslaande brand bij papierbedrijf Dordrecht

Bij een papierrecyclingbedrijf op de Veerplaat in Dordrecht is maandagavond een grote uitslaande brand uitgebroken. Verschillende balen papier staan in brand.

Volgens de brandweer heeft de brand de grootte van een half voetbalveld. De brandweer is met veel materieel aan het blussen en waarschuwt dat de omgeving last kan hebben van de rook. In de wijde omgeving dwarrelen verbrande stukjes papier naar beneden.

Er zijn grote pompen en een blusboot onderweg om extra water bij de brand te krijgen. De brandweer roept op om niet te komen kijken, zodat hulpdiensten ongestoord hun werk kunnen doen.

De rookpluim is in de wijde omgeving zichtbaar, onder meer in Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht, Sliedrecht en Papendrecht.



De brandweer van Sliedrecht is opgeroepen om metingen te verrichten, ook vanuit Gorinchem is blushulp onderweg.

Meer informatie volgt