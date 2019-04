Zeer grote uitslaande brand bij papierbedrijf Dordrecht

Bij papierrecyclingbedrijf Peute op de Veerplaat in Dordrecht is maandagavond een grote uitslaande brand uitgebroken. Verschillende balen papier hebben begin van de avond vlam gevat. Halverwege de avond is GRIP 2 afgekondigd, vanwege de rookverspreiding en vallende roetdeeltjes in de omgeving. De brandweer adviseert roetdeeltjes niet met blote handen aan te raken.

Er is volgens de brandweer één gewonde behandeld die rook had ingeademd. Volgens de brandweer heeft de brand de grootte van een half voetbalveld. De brandweer is met veel materieel aan het blussen en waarschuwt dat de omgeving last kan hebben van de rook, die trekt richting gevangenis Dordtse Poorten. In de wijde omgeving dwarrelen roetdelen en verbrande stukjes papier naar beneden.

In de gevangenis is de ventilatie uitgeschakeld vanwege de rook. Ook in Zwijndrecht worden metingen verricht. De brandweer adviseert iedereen in de omgeving die last heeft van de rook om ramen en deuren te sluiten en eventuele ventilatie uit te zetten.

Een politiehelikopter vliegt over de brand om die met een warmtebeeldcamera in kaart te brengen.

Veel brandweereenheden vanuit de hele regio zijn opgeroepen om te helpen blussen en om metingen te verrichten in het water en in plaatsen rond Dordrecht. Twaalf tankspuitauto's zijn ingezet, twee hoogwerkers staan opgesteld, twee schuimblusvoertuigen en een blusboot helpt vanaf het water. Hoewel de brandweer opriep niet te komen kijken zodat hulpdiensten ongestoord hun werk kunnen doen, zijn er erg veel kijkers op de brand afgekomen.

De rookpluim is in de wijde omgeving zichtbaar.



Meer informatie volgt