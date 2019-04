'Dordtse' papegaaiduiker maakt het nog niet zo goed

Het gaat nog niet zo goed met de papegaaiduiker die afgelopen vrijdag opeens in Dordrecht ronddobberde. Dat laat Vogelklas Karel Schot weten, die heeft het dier opgevangen. Na twee dagen zijn er wat tests gedaan, het dier blijkt parasieten te hebben.

Voor de parasieten krijgt de vogel nu een kuur. Ook de bloedwaarde is onderzocht. Die is stabiel, maar ook daaruit blijkt dat het dier niet fit is.

Het is nog altijd onduidelijk hoe de papegaaiduiker in Dordrecht terecht is gekomen. Een foutje bij het navigeren, denkt de opvang.