Sparta wint gemakkelijk van MVV en heeft weer sprankje hoop

Sparta heeft maandagavond met 2-0 gewonnen van MVV. Beide goals werden in de tweede helft gemaakt. De spitsen Ragnar Ache en Lars Veldwijk waren daar verantwoordelijk voor. Doordat koploper FC Twente met 4-1 verloor bij RKC Waalwijk is het gat tussen beide ploegen nu acht punten.

Sparta was vanaf moment één beter dan MVV. Het kreeg in de beginfase ook meteen de kansen om op voorsprong te komen. Zo kopte Lars Veldwijk na een voorzet van Fankaty Dabo op doel, maar redde Luuk Koopmans namens MVV. Ook Rayhi was daarna gevaarlijk: hij schoot de bal net voorlangs aan het doel van diezelfde Koopmans.

In de 27e minuut leek Sparta op 1-0 te komen door een goal van Ragnar Ache, maar zijn treffer werd afgekeurd. Daarna ging Sparta vrolijk door met kansen creëren, maar scoorde het in de eerste helft niet meer.

Twee goals

Dat deed het wel na rust. En vrij snel ook. Uit een rebound van Lars Veldwijk kon collega-spits Ragnar Ache de Spartanen op voorsprong zetten.

Lars Veldwijk kon daarna zelf ook scoren. Hij schoot zo'n drie minuten later de bal in de verre hoek. Na de 2-0 van Sparta was het gedurende de gehele tweede helft wachten op de 3-0. Abdou Harroui, Laros Duarte en Deroy Duarte werden nog gevaarlijk, maar tot een derde treffer kwam het niet meer.

Sprankje hoop

Sparta doet door de overwinning wel goede zaken in de Keuken Kampioen Divisie. Het heeft nu weer een sprankje hoop op het kampioenschap omdat FC Twente uit bij RKC Waalwijk hard met 4-1 onderuit ging. Het verschil tussen beide ploegen is nu acht punten.

Scoreverloop

48' 1-0 Ragnar Ache

50' 2-0 Lars Veldwijk