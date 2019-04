FC Dordrecht wint krankzinnig duel dankzij Feyenoord-huurlingen

De wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie had niet veel tijd nodig om te ontbranden. Binnen drie minuten werd er namelijk al gescoord. Dordrecht kwam via de in goede vorm verkerende Oussama Zamouri op voorsprong.

Nog geen kwartier later had Volendam daar echter een antwoord op. Jari Vlak wist de score gelijk te trekken. Tot en met vlak voor rust was het wachten op het volgende doelpunt. Door een duidelijke overtreding in het strafschopgebied, kreeg Daniël Breedijk de kans om zijn ploeg vanaf elf meter op voorsprong te schieten. Hij faalde niet: 1-2. Vlak daarna werd er afgefloten voor de rust.

Nog meer goals

Na rust lag de bal ook weer snel in het net. Dit keer was het Dani van der Moot die FC Volendam weer op voorsprong kon schieten. En die goal bleef verrassend lang op het bord staan.

Totdat Feyenoord-huurling Crysensio Summerville zijn ploeg weer op voorsprong kon zetten. Daar kon 'Dordt' alleen niet lang van genieten. De ingevallen Cas Peters maakte heel snel alweer gelijk: 3-3.

Tóch nog een overwinning

Maar het kwam voor FC Dordrecht toch nog goed. De ingevallen Joël Zwarts kon in blessuretijd van de wedstrijd Dordrecht tóch nog aan de drie punten helpen.

Scoreverloop

3' 0-1 Oussama Zamouri

15' 1-1 Jari Vlak

45' 1-2 Daniël Breedijk (strafschop)

50' 2-2 Dani van der Moot

85' 2-3 Crysensio Summerville

88' 3-3 Cas Peters

90' 3-4 Joël Zwarts