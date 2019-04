Henk Fraser over Sparta-MVV: 'Heel de wedstrijd wil op kunnen leggen'

Henk Fraser zag zijn ploeg maandagavond met 2-0 van MVV winnen. En dat op de 131e verjaardag van de Kasteelclub. "Het enige punt van kritiek is dat we veel meer hadden moeten scoren", zegt Fraser tegenover RTV Rijnmond.

"De trainer van de tegenstander sprak er bijna over dat wij morgen gewoon kunnen trainen, want dit was een trainingspartij. Hij zegt het; ik wil nooit de tegenstander beledigen. Maar ik denk wel dat er een kern van waarheid inzit.

Dit was een heel volwassen wedstrijd. We hebben MVV nagenoeg heel de wedstrijd onze wil op kunnen leggen. Dat is eigenlijk de eerste keer. Wat dat betreft ben ik zeer tevreden."

Fraser stelde Ragnar Ache en Veldwijk samen op. "Iedereen kan zijn waarde hebben. We spelen op het einde met ze alle drie voorin. Want het is een kwestie van het elkaar gunnen. De concurrentie is in elke linie toegenomen.

Dat pakt voor de één wat vervelender uit, maar ik ben ervan overtuigd dat er een moment zal komen dat ze aan de bak moeten. Je merkt dat de sfeer goed is, het is heel gezellig. We moeten dat vol zien te houden tot en met de play-offs. Dat zou betekenen dat we gepromoveerd zijn."

