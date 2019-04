Davina Michelle verzorgt voorprogramma Marco Borsato in De Kuip

De artiesten Davina Michelle, Maan en Diggy Dex treden eind mei samen met Marco Borsato op in de Rotterdamse Kuip. Dat maakte Borsato maandag bekend. Eerder beloofde de zanger al dat André Hazes, Lil' Kleine en DI-RECT op het podium komen tijdens de vijf shows in het Feyenoordstadion.

“Davina en Maan gaan samen het voorprogramma verzorgen en Diggy Dex krijgt een bijzondere rol in de show", zegt Borsato.

Davina Michelle is erg enthousiast. “Ik werd dus gewoon gebeld. Of het me leuk leek om bij Marco het voorprogramma te verzorgen? Ja, hallo!!", zegt de Rotterdamse zangeres, die niet ver van het stadion woont. "M’n grootste optreden ooit, en dan ook nog in een thuiswedstrijd, echt helemaal te gek”.



De concerten op 29 mei, 30 mei, 1 juni, en 5 juni zijn al uitverkocht. Alleen voor de extra show op zondagmiddag 2 juni zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar.