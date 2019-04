Woningcorporaties hekelen plannen sociale woningbouw Rotterdam

De Rotterdamse gemeenteraad heeft de cijfers en prioriteiten rond sociale woningbouw niet op orde. Dat laten vijf grote woningcorporaties in een gezamenlijke brief weten aan de commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte.

Het gaat hen om de zogenaamde woonvisie 2030 van de gemeente. Daarin staan aantallen sociale woningbouw die niet overeenkomen met waar behoefte aan is. Ook wordt er een verkeerde prijsverhouding gebruikt en legt de gemeente te veel de focus op ouderen, studenten en jongeren.

Het stadsbestuur wil niet luisteren naar de argumenten van Havensteder, Woonbron, Vestia, Woonstad Rotterdam en SOR. Volgens hen is er in 2030 een tekort van ruim 9 duizend betaalbare woningen. Dat zou blijken uit woningmarktonderzoek dat is gedaan voor het door de gemeente gesloten Regioakkoord.

'Verkeerde inschatting'

Ze maken zich ook zorgen over het aantal beschikbare goedkope particuliere woningen. Dat neemt volgens hen als gevolg van de huidige prijsstijgingen sneller af dan de Rotterdamse raad inschat. Woningen van corporaties die bij verkoop in de vrije sector terechtkomen, worden meegenomen in de aantallen sociale woningen.

Tot slot concluderen de woningcorporaties dat een steeds kleiner deel van de vrijkomende sociale huurwoningen nog beschikbaar is voor de reguliere woningzoekenden.

Ruimte voor kwetsbare bewoners

Met de brief verzoeken de ondertekenaars de gemeente opnieuw na te denken over een meer evenwichtige verdeling van de sociale woningvoorraad en meer gevarieerde wijken binnen de stad.

"Dat betekent dus ook dat daarbinnen voldoende ruimte is voor kwetsbare bewoners met een laag inkomen", besluiten ze.