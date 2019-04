Nablussen grote brand Dordrecht duurt nog hele dag

Woordvoerder van de brandweer over de situatie bij papierrecyclingbedrijf Peute in Dordrecht

De grote uitslaande brand die maandagavond uitbrak bij papierrecyclingbedrijf Peute in Dordrecht, is onder controle. De brandweer verwacht wel nog de hele dag bezig te zijn met het nablussen van de brand aan de Veerplaat. Het advies om ramen en deuren gesloten te houden, geldt daarom ook dinsdag.

Enorme balen papier in een loods hebben vlam gevat. Bij de brand kwam veel rook vrij, die onder meer trok richting Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht en Barendrecht.



In de omgeving zijn roetdeeltjes neergekomen. Uit onderzoek van de meetploegen van de brandweer blijkt dat tot nu toe alleen om verbrand papier te gaan. Volgens een woordvoerder van de brandweer kunnen mensen deze deeltjes zelf wegspoelen.



Volgens de brandweer is één gewonde behandeld door ambulancepersoneel. Hij had te veel rook ingeademd, maar hoefde niet voor verdere controle naar het ziekenhuis te worden vervoerd.

Brand meester

De brand was maandagavond rond 23:00 uur meester. Het nablussen is echter een moeizame klus en gaat lang duren. "Dat doen we met een aantal kranen. De bulk papier die nog brandt of smeult, halen we helemaal uit elkaar. Die moeten we afblussen", legt een woordvoerder uit. "Het gebied was gisteravond nog zes ton papier. Dat zal nu minder zijn, maar we zijn nog lang niet klaar."

Bij het nablussen kan de rookontwikkeling weer toenemen. Het eerdere advies om ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten, geldt nog steeds.



Wat de oorzaak is geweest van de brand, is nog onduidelijk. "Onderzoek zal dat in de toekomst uitwijzen", besluit de woordvoerder. Voor het publiek is een publieksinformatienummer geopend: 088-6365200. Ook op zhzveilig.nl kunnen mensen met vragen terecht.