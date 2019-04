Verdachte moord Humeyra voor het eerst voor de rechter

Justitie verdenkt Bekir E. ervan dat hij zijn ex-vriendin Humeyra op 18 december vorig jaar heeft doodgeschoten. Niet alleen E. staat terecht, ook medeverdachte Mohammed Al-M. Hij zou met Bekir E. naar het Designcollege in Rotterdam-West zijn gereden en Humeyra daar hebben willen ontvoeren.



Bij de verdachte en de medeverdachte is onder meer een sleutel aangetroffen van de woning waar Humeyra naartoe gebracht had moeten worden. Verder was er een plattegrond van het Designcollege en een telefoon met foto's van het slachtoffer. Ook zou medeverdachte Al-M. uren voor de moord in een auto bij de school hebben gezeten om erachter te komen wanneer het pauze was.

Uiteindelijk werd Humeyra doodgeschoten in de fietsenstalling van de school. E. had kort daarvoor een contactverbod opgelegd gekregen en mocht twee jaar lang niet in de buurt komen van Humeyra.