Rotterdammers in actie voor slachtoffers Mozambique

Rotterdammers komen in actie voor slachtoffers in Mozambique

Meerdere Rotterdammers zetten zich in om de slachtoffers van Cycloon Idai in Mozambique de helpende hand te bieden. Bij de tropische storm vielen volgens de Mozambikaanse overheid meer dan 530 duizend slachtoffers. Ook loopt het aantal choleragevallen snel op.

"Het is verschrikkelijk voor de mensen, ook voor de overlevenden", zegt Simao Miguel uit Rotterdam. "Het is een grote humanitaire ramp. Na gesprekken met mensen kreeg ik het idee om iets op te zetten, om wat geld op te halen. Zo kunnen we een bijdrage leveren aan de mensen daar."

Mars



Het resultaat is een crowdfundingactie en een Mars voor Mozambique, die dinsdagavond wordt gelopen. "We lopen van het 'Sterker door Strijd'-monument voor het Stadhuis in Rotterdam naar Zuidplein. Dat is ook symbolisch, om aandacht te vragen en medeleven te kweken", zegt Miquel. Tot nu toe hebben zo'n tien mensen aangegeven mee te lopen. "Ik hoop op veel meer, maar ik ben blij met iedereen die zich heeft aangemeld."

Miquel is ambitieus. Hij hoopt één miljoen euro op te kunnen halen. "Het is vooral een statement, dat er veel hulp nodig is. Maar misschien haal ik het ook: er zijn 200 duizend mensen nodig die 5 euro storten."

Voedsel, kleding en geld



Ook de Rotterdamse vrienden Jermaine, Andre, Teo en Sergio zetten zich in om de mensen in Mozambique te steunen. Zij hebben familie in het getroffen gebied. In een kelderbox in Rotterdam-Charlois verzamelen zij allerlei spullen die daar goed van toepassing zullen zijn. "We komen er zelf vandaan. We zagen wat er aan de hand was en we moesten gewoon wat doen," zegt een van hen.

"We zijn dit begonnen om de mensen bij elkaar te brengen en hen gerust te stellen dat het goed kan komen. Tot nu toe hebben we best veel ingezameld: lang houdbaar voedsel, kleding en geld. Dat is heel belangrijk, zodat we een nieuw bestaan voor die mensen daar kunnen opbouwen."

Hoewel de kelder al goed volstroomt, kunnen de vrienden altijd nog meer gebruiken. "Verzorgingsspullen, medische spullen: die mensen kunnen alles gebruiken, want alles is weg", leggen ze uit.