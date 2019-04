Fileleed in de regio neemt toe

Op de A16 tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht stonden de eerste drie maanden van 2019 de meeste files in de ochtendspits. Dat blijkt uit cijfers van de ANWB. Op de Nederlandse A- en N-wegen was het in het eerste kwartaal zeven procent drukker dan een jaar eerder.

Ook de A27 tussen Geertruidenberg en Gorinchem en bij Lexmond staat in de ochtendfile top 10. In de avond was het in tegengestelde richting op de A27, tussen Lexmond en Werkendam, het drukst. Ook de A4 tussen Den Haag en de Ketheltunnel, de A15 tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Sliedrecht en de A20 tussen knooppunt Terbregseplein en knooppunt Gouwe staan in de top 10 in de avond.

Extra bergers

Om de files te verminderen zet Rijkswaterstaat per direct tijdens de spits op twintig strategische plekken in Nederland stand-by bergers in. Zij kunnen vanaf deze plekken langs de snelweg sneller bij een ongeluk aanwezig zijn om een voertuig te bergen. Daardoor is de weg eerder vrij en zou er minder oponthoud voor overig verkeer moeten zijn.

Het gaat in de Rijnmond om de A15 bij Sliedrecht, de A16 bij Kralingen, de A13/A20 bij Kleinpolderplein, de A13 bij Delft en de A4 bij Rijswijk.