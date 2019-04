Vierde getuige in moordzaak Caroline van Toledo

In de moordzaak rond Caroline van Toledo heeft zich een nieuwe, vierde getuige gemeld, die de status van 'anonieme, bedreigde getuige' wil. Het is een van de redenen om de rechtszaak, die dinsdag zou beginnen, uit te stellen. Een andere reden is dat de moeder van verdachte Leon van M. terminaal is.

De Rotterdamse rechtbank had vier dagen uitgetrokken voor het proces. Dinsdag zouden meerdere deskundigen worden gehoord, vooral over het DNA-materiaal dat bij Caroline van Toledo is aangetroffen. De experts zijn allemaal afgebeld.



Caroline van Toledo werd in september 2005 dood aangetroffen in de kofferbak van haar uitgebrande auto. De wagen stond op recreatiegebied Kruininger Gors in de gemeente Westvoorne.

De nieuwe getuige zou hebben verklaard dat de broer van Leon en een vriend naar het huis van Caroline van Toledo in Oostvoorne waren gegaan en haar hadden geslagen. Ze riepen Leon erbij "om de rommel op te ruimen". Hij zou Caroline in de kofferbak van haar auto hebben gelegd en de wagen in brand hebben gestoken.

Van M. ontkent iets met de moord te maken te hebben. Als verdachte heeft hij een tijdlang vastgezeten. Momenteel is hij op vrije voeten, maar moet wel een enkelband dragen.

Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe getuige zal worden gehoord. Justitie wilde dat het verhoor van de andere getuigen sowieso achter gesloten deuren zou plaatsvinden. Zonder pers en publiek dus. "Ze voelen zich angstig", zei de officier van justitie. "Een getuige heeft het idee dat hij wordt achtervolgd."

De rechter heeft dat verzoek afgewezen. "Openbaarheid is een belangrijk beginsel."