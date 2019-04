Bromfietsbestuurder moet rijbewijs inleveren na achtervolging door Hendrik-Ido-Ambacht

Om te ontkomen aan de politie reed hij met zijn brommer over de stoep en het fietspad, racete door het Baxpark en reed vervolgens door richting de Antoniuslaan. "Tijdens deze rit werden er meerdere verkeersovertredingen gemaakt", zegt de politie. "Ook moesten meerdere voetgangers, waar een aantal van hen hun hond uitlieten, wegspringen."

Nadat de sirenes van de politiewagen waren aangezet, besloot de bestuurder te stoppen. Zijn rijbewijs is ingevorderd en hij heeft drie bekeuringen gekregen, waaronder voor het negeren van een stopteken. De officier van justitie neemt later een besluit over zijn rijbewijs.

Aan de bromfiets bleek ook het nodige te mankeren. Pas als de brommer opnieuw gekeurd is, mag deze weer de weg op.