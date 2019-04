Kamp Amersfoort zoekt foto's van gevangenen voor monument

Het kamp heeft daarom dinsdag de website www.geefgevangeneneengezicht.nl gelanceerd.

De foto’s moeten een Fotomonument vormen in het nieuwe museum, dat in het voorjaar van 2020 de deuren opent. "We hopen dat iedereen die dit project omarmt nog één keer de zolder op kruipt of oude fotoalbums uit de kast trekt om ons te helpen de oud-gevangenen weer zichtbaar te maken’’, zegt directeur Willemien Meershoek van Kamp Amersfoort.

Kamp Amersfoort zoekt ook donateurs, particulieren en bedrijven, die het Fotomonument mogelijk willen maken. "De gevangenen kwamen uit het hele land naar Amersfoort’’, zegt Meershoek. "We hopen van harte dat we ook op steun uit heel Nederland kunnen rekenen.’’

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zaten meer dan 35 duizend Nederlanders gevangen in Kamp Amersfoort. "Vaders, zonen. Dappere mensen, pechvogels. Jong, oud, groot, klein. Arts, timmerman, Kamerlid, kermisklant", schrijft Kamp Amersfoort. "Ze stierven of ze overleefden. In het kamp namen de nazi’s de gevangenen hun waardigheid af. Ze werden een gezicht in de massa, een nummer in plaats van een naam."

"Wij willen de gevangenen met het project ‘Geef gevangenen een gezicht’ weer mens maken. Een naam geven. En een gezicht. Om te laten zien met hoeveel ze waren, om te laten zien hoe verschillend ze waren, om te laten zien dat ze mens waren en geen nummer."