Bekir E. schoot Humeyra dood 'omdat ze ging rennen'

De man die heeft bekend dat hij in december vorig jaar de 16-jarige Humeyra doodschoot, heeft dat gedaan omdat het meisje er vandoor rende toen ze hem zag. Dat heeft Bekir E. dinsdagochtend gezegd tijdens een zogeheten regie-zitting op de Rotterdamse rechtbank.

Humeyra werd op 18 december 2018 doodgeschoten op het Designcollege in het westen van Rotterdam. Ze werd onder vuur genomen in de fietsenstalling van de school. Kort daarna werd haar veel ouder ex-vriend Bekir E. (31) aangehouden.

Hij had Humeyra gestalkt en kort voor de moord een contactverbod gekregen. Justitie vermoedt dat hij in december ondanks die maatregel van plan was om Humeyra te ontvoeren.

Bij de verdachte en een medeverdachte is onder meer een sleutel gevonden van een woning waar Humeyra naar toe gebracht zou worden. Ook trof de politie een plattegrond van het Designcollege aan en een telefoon met foto's van het slachtoffer.

Bekir E. gaat in mei naar het Pieter Baan Centrum. In de psychiatrische observatiekliniek worden verdachten van ernstige misdrijven zes weken lang onderzocht door gedragsdeskundigen.

De verdachte kwam dinsdagmorgen verlaat bij de rechtbank aan. Hij was eerst van plan om helemaal niet naar de regie-zitting te komen, maar had zich maandagavond bedacht.