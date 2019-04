Motel Mozaïque geeft korting aan 'groene' festivalbezoeker

Bezoekers die dit jaar met de fiets of het openbaar vervoer naar kunstenfestival Motel Mozaïque in Rotterdam komen, krijgen korting op eten en drinken. Met de "positieve vervuilerstaks" wordt goed gedrag beloond. "Het festival gelooft dat dit motiverender is dan een taks op te leggen op wat je niet goed doet", laat de organisatie weten.