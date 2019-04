Koningin Máxima bezoekt Fotomuseum Rotterdam

Koningin Máxima heeft dinsdagochtend het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam bezocht. Ze bekeek daar onder meer het restauratieatelier, waar de afgelopen twee jaar meer dan 42 duizend foto's van Ed van der Elsken zijn gedigitaliseerd.

Het resultaat daarvan is vanaf 25 mei te zien tijdens de expositie Lust for Life - Ed van der Elsken. De koningin was onder de indruk van het vele werk dat de restauratoren hebben verricht.