Duizenden euro's opgehaald voor ziek oud-gemeenteraadslid

Fatima Talbi in 2016 toen zij nog actief was als gemeenteraadslid

In één dag is bijna 30 duizend euro opgehaald voor voormalig Rotterdams gemeenteraadslid Fatima Talbi. De Rotterdamse van de PvdA is ernstig ziek. "In die ene dag is heel veel veranderd", vertelt haar broer Mohamed. "We hebben vooral veel hoop gekregen."

De moeder van twee dochters heeft een tumor in haar maag, met uitzaaiingen in haar buik. Ze wordt nog behandeld in het Erasmus MC, maar volgens haar artsen is ze bijna uitbehandeld.

Mohamed Talbi besloot een crowdfunding op te starten voor zijn zus. "Er zijn nog behandelingen mogelijk, maar die worden niet vergoed en zijn te duur om zelf te betalen."

Hoop, heel veel hoop

Ruim 1500 donaties brengen de teller van de crowdfunding dinsdag aan het begin van de middag op 28 duizend euro. Het is voor de familie een beetje overweldigend. "Maar heel erg fijn. Het is een zeer lastige situatie, maar de steun doet vooral mijn zus goed."

De donaties komen volgens Talbi uit het enorme netwerk van het voormalig raadslid. "Van het project 'Elk Kind een Schooltas', de vrouwen die ze geholpen heeft, maar ook van mensen uit de buurt."

Zwaar

Fatima Talbi is momenteel erg verzwakt door de chemokuur, vertelt haar broer. Het is erg zwaar, maar in een dag is veel veranderd. "We zoeken momenteel contact met artsen die ons verder kunnen adviseren."