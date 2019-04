Eric Gudde over vertrek Van Geel bij Feyenoord: 'Dat doet zeer'

Eric Gudde is nu zo'n anderhalf jaar Directeur Betaald Voetbal van de KNVB. Daarvoor was hij 9,5 jaar de Algemeen Directeur van Feyenoord en werkte hij nauw samen met Martin van Geel, die onlangs besloot om op te stappen als Technisch Directeur bij de Rotterdammers. ''Dat doet zeer. En ik weet ook hoe zeer het bij hem doet'', zegt Gudde.

''We hebben met enig regelmaat nog contact en gaat ook eten met z'n vieren. Ik heb Martin vorige week uitgebreid aan de lijn gehad. Als er iemand was die ik het ook had gegund om helemaal heerlijk en goed door de voordeur te gaan, dan was het Martin wel. Maar goed, het is gelopen zoals het gelopen is. We weten ook allebei dat het in de voetbalwereld vaker zo loopt dan andersom.''

Gudde zelf vertrok na landskampioenschap van 2017 bij Feyenoord wel op een hoogtepunt. ''Ik had het gevoel dat dit het moment was om weg te gaan. Hoe moeilijk ook. Je ene hersenhelft zegt wel doen en de andere zegt niet doen. Ik kan achteraf alleen maar zeggen dat het een fantastische periode was. Ik heb gelukkig zelf de keuze kunnen maken om te vertrekken'', aldus de 65-jarige Schiedammer.

De Haan

Na het vertrek van Martin van Geel moet Feyenoord op zoek naar een nieuwe Technisch Directeur. De naam van Ferry de Haan, momenteel bij Excelsior verantwoordelijk voor het spelersbeleid, wordt in de media genoemd op opvolger. ''Dat je genoemd wordt is een eer en leuk'', reageert De Haan. ''Maar vanuit Feyenoord is er geen toenadering gezocht. Feyenoord is een prachtige en geweldige club, maar op dit moment heeft het nog geen zin om ergens over te praten.''