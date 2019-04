Poldervaart hoopt vurig op goals: 'Kan me niet schelen wie ze maakt'

Excelsior-trainer Adrie Poldervaart hoopt woensdag in de thuiswedstrijd tegen NAC een einde te maken aan de lange reeks zonder doelpunten. ''Het maakt mij niet zoveel uit wie er scoort, als er maar gescoord wordt'', zegt Poldervaart tegenover RTV Rijnmond. ''Helaas doen we dat al vijf wedstrijden niet. Dat betekent dat je geen wisselgeld hebt als je een goaltje tegen krijgt.''

Met zeven competitiedoelpunten is Ali Messaoud nog steeds clubtopscorer. In de afgelopen twee wedstrijden stond de Nederlandse Marokkaan niet in de basis, maar Poldervaart sluit een terugkeer zeker niet uit. ''Die mogelijkheid bestaat en dan met name vanaf de positie achter de spitsen.''

Messaoud zelf denkt dat het in het belang is van het team als hij terugkeert in de basis. ''Ik weet nog niet of ik speel, maar de negatieve reeks moet doorbroken worden dus het kan goed zijn dat ik weer speel'', zegt de middenvelder.

Bekijk de interviews met Adrie Poldervaart en Ali Messaoud in de video's hierboven.