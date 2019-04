Anne geeft in roze caravan bijzonder kijkje in haar autistische brein

Het doel van de Week van het Autisme is het onder de aandacht brengen van autisme met als een van de concrete doelen het openen van een Dordts Autisme Experience Centre. Daarin kunnen bezoekers ervaren hoe het is om autisme te hebben.

Gedurende de hele week duikt op verschillende plekken in de regio de 'Brain on Wheels' op. In deze caravan, in de vorm van een brein, wordt een documentaire getoond over de Rotterdamse Anne Brouwer. Anne vertelt hierin hoe het is om met autisme te leven. Na vertoning van de 6 minuten durende documentaire kunnen bezoekers met Anne in gesprek.

De 'Brain on Wheels' caravan bracht ook een bezoekje aan RTV Rijnmond. Verslaggever Sjoerd van Oortmerssen bekeek de documentaire en sprak daarna met Anne.