Begraven duurst in Zuid-Holland, cremeren goedkoop in Rotterdam

Het kost in Rotterdam 525 euro om iemand te laten cremeren. In Amsterdam betalen mensen ruim 100 euro minder.

Begraven is een stuk duurder, Zuid-Holland is zelfs de duurste provincie. Het meeste geld zijn mensen in onze regio kwijt in Papendrecht. Daar zijn de grafkosten ruim 6 duizend euro. Ook Alblasserdam staat in de landelijke top 10 van duurste gemeenten. Daar kost een graf 5700 euro.

Het verschil in prijzen voor een begrafenis komt voor een deel door de verschillende grondkosten.