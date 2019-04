Dordtse ouderen lopen zich suf naar de voordeur

"Het is al een hele tijd zo, maar het is ook al eerder zo geweest. Het is ook weleens opgelost, maar even later is het weer mis", vertelt een bewoonster. "Ik moet voor iedereen naar beneden om open te doen. Als er iemand is, dan zit ik echt met een probleem."

De eigenaar van het pand, Woonbron, heeft RTV Rijnmond beloofd dinsdag nog in actie te komen.