Ambassadeur Australië maakt kennis met Barendrecht

De ambassadeur van Australië, Matthew Neuhaus, was vandaag in Barendrecht. Hij is onder meer bij het graf van Jack Dawson Green geweest. Die Australische piloot crashte in de Tweede Wereldoorlog met zijn vliegtuig op de Blaaksedijk. Hij ligt op de oude begraafplaats.

Elk jaar is de ambassadeur van Australië tijdens Nationale Dodenherdenking in Barendrecht. Nu er een nieuwe ambassadeur is, is er dinsdag alvast met hem kennis gemaakt. Neuhaus is sinds augustus aangesteld in Nederland.