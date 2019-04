Staat het verkeer straks vast bij nieuwe oeververbinding?

Is er straks wel voldoende ruimte voor al het extra verkeer als er een nieuwe oeververbinding komt in de Esch in Rotterdam-Kralingen. Leefbaar Rotterdam maakt zich daar zorgen over. Nu staat het verkeer op de wegen rondom de toekomstige locatie in de spits vol.

Leefbaar-raadslid Robert Simons:"Richting de stad is het 's ochtends druk en op slechte dagen staat het echt vast. Als je 's middags van de Maasboulevard naar de Van Brienenoordbrug rijdt, is het een drama. Als daar nog een verkeersstroom van auto's, bussen en trams bijkomt is het maar de vraag hoe je daar een goede doorstroming krijgt".

Voornamelijk openbaar vervoer en fietsverkeer

GroenLinks in de Rotterdamse gemeenteraad vindt dat een brug of tunnel voornamelijk voor het openbaar vervoer en de fiets gebruikt moet worden. Jeroens Postma, raadslid van GroenLinks :"Wij zijn geen groot voorstander van autoverkeer. Dat mag bekend zijn. Het is ook zeker niet de bedoeling dat er extra autoverkeer, dat nu over de ring gaat, straks door de stad rijdt. Daar zullen wij scherp op zijn."

De keuze of de nieuwe oeververbinding in Rotterdam tussen de Esch en Feijenoord komt of tussen Krimpen aan den IJssel en Ridderkerk komt is nog niet gemaakt. De minister wil dat besluit nog voor de zomer nemen. Daarna start onderzoek of het een brug moet worden of een tunnel.

Tunnel of brug

GroenLinks-raadslid Postma laat weten graag te willen dat de oeververbinding in Rotterdam komt. Dat is belangrijk voor de stad. "We hebben dan twee jaar de tijd om onderzoek en allerlei verkenningen te doen om te kijken wat het moet worden en wat voor soort vervoer eroverheen of doorheen moet".

Postma vindt de metrotunnel een mooi plan, maar dat kost al gauw 2 miljard. "Alle opties zijn nog open, als er iets uitkomt waar we ons niet in kunnen vinden als gemeenteraad, kunnen we er altijd de stekker nog uittrekken".

Leefbaar Rotterdam zou ook het liefst een tunnel zien. "Een lange tunnel met een metro erin zou ideaal zijn in zo'n dichtbevolkt stukje Rotterdam. Maar als je kijkt naar het budget dat er ligt, is een brug meer waarschijnlijk", aldus raadslid Robert Simons.