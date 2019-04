Vader en dochter gebruiken Rotterdam Marathon als training voor Alpe d'HuZes

Trainen in Barendrecht voor Rotterdam, Alp d'HuZes en New York.

De Rotterdam Marathon is het voorgerecht, de New York Marathon het toetje en de hoofdschotel is Alpe d'HuZes voor vader en dochter Vermeulen uit Schiedam. In juni gaan ze de 'Hollandse Berg' op voor Martin's broer, moeder en beste vriend. Hij verloor ze alle drie in korte tijd aan kanker.

Rachel (29) en Martin Vermeulen (55) trainen al maanden voor de missie. Ze laten zich sponsoren en organiseerden al een benefietavond in het Vlaardingse café De Hommel, wat 1500 euro opleverde.

Op zaterdag 13 april wordt ook een speciale middag georganiseerd door de twee in het Schiedamse winkelcentrum Hof van Spaland. Ook daar zal geld worden opgehaald voor het KWF.

"Ik ben mijn broer verloren aan slokdarmkanker, mijn moeder aan longkanker en mijn beste maatje Peter Ronteltap aan darmkanker", vertelt Martin. "Ik ga begin juni Alpe d'HuZes lopen met mijn dochter Rachel en een vriend Erik van Krugten doet het met zijn zoon Sven op de fiets. Erik verloor een paar maanden geleden zijn moeder, ook aan kanker".

Denk aan hen

"Als ik het moeilijk heb onderweg, dan ik denk aan de overleden familieleden en dat geeft rugwind", zegt Rachel na een trainingsloop van 35 kilometer. Vader en dochter gaan drie maal de Franse berg op lopen begin juni. "Drie maal 14 kilometer en dan is een marathon lopen een goede training", zegt Martin Vermeulen. "Rotterdam hebben we al een paar keer samen gelopen en dat is een happening, geweldig".

Na de Alpe d'HuZes volgt de New York Marathon in het najaar. "Wat is er mooier dan die met je dochter te lopen? Als ik zondag Rotterdam uitloop, wordt the Big Apple mijn dertiende marathon", aldus Martin. "Mijn laatste, dan is het mooi geweest, maar dat zeg ik al een paar jaar, een virus is het", lacht Martin. "Wij geven niet op", roepen vader en dochter in koor. "Maar eerst Rotterdam".