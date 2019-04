Ombudsman over Trevvel: 'grondig en onafhankelijk onderzoek is nodig'

De busjes komen te vroeg of te laat, waardoor mensen alsnog niet mee kunnen en de chauffeurs gedragen zich volgens reizigers niet netjes. Politiek Rotterdam heeft weleens nagekeken of een boete terecht zou zijn, en gedreigd een andere vervoerder in de arm te nemen.

Grondig en onafhankelijk onderzoek

Tot op heden is dat niet gebeurd, maar de klachten gaan door. Anne Mieke Zwaneveld, gemeentelijke ombudsman van Rotterdam, wil de feiten helder krijgen. "Ik denk dat het belangrijk is dat er een grondig en onafhankelijk onderzoek plaatsvindt", zegt zij.

"Gaat het alleen over beelden? Gaat het uiteindelijk over een heel beperkt aantal waarvan een deel dan ook weer valt onder bijvoorbeeld regenoverlast of file? Of is er echt iets structureels aan de hand en is er alle aanleiding om aanbevelingen te doen?"

Zo'n onderzoek kan de ombudsman ook zelf doen. "Als dat verzoek gedaan zou worden, zou ik daar zeker positief naar kijken", zegt Zwaneveld. Woensdag spreekt een commissie van de gemeenteraad over dit onderwerp.