Zonder kapitein met de watertaxi door Rotterdam

Op de Maas in Rotterdam is een nieuwe watertaxi in gebruik genomen. Nu zit daar nog een kapitein van vlees en bloed aan het roer, maar op termijn moet de taxi helemaal zelf kunnen varen. Dat kan met slimme software en mobiele internetverbinding.

De slimme watertaxi is uitgerust met technologie die alle bewegingen van de watertaxi op de Nieuwe Maas de komende jaren opslaat en onderzoekt. Zo leert de taxi al varende langzaam zichzelf veilig te besturen. De informatie over de manoeuvres van de boot moet ook het overige vervoer over het water in Rotterdam veiliger maken.

De watertaxi is dinsdag aan de voet van de Erasmusbrug officieel gedoopt door wethouder Judith Bokhove van Mobiliteit en Carolien Nijhuis, directeur Internet of Things bij KPN.

KPN werkt samen met verschillende partners aan dit project, waaronder de gemeente Rotterdam, Watertaxi Rotterdam en Captain AI, een start-up die software ontwikkelt om veilig en zelfstandig varen mogelijk te maken.