Burgemeester Krimpen heeft spijt van Facebookpost over Baudet

De burgemeester van Krimpen aan den IJssel, Martijn Vroom, heeft spijt van zijn Facebookbericht vorige week. Dat zei hij dinsdagavond in een spoeddebat in de gemeenteraad.

Vroom kreeg kritiek toen hij foto's van boeken over nazi's en het fascisme plaatste op zijn persoonlijke Facebookprofiel, met daarbij de tekst dat hij zich gaat inlezen, omdat de elite geen boeken zou lezen. Daarmee verwees hij naar de toespraak van Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet op de laatste verkiezingsavond. Die stelde dat de elite geen boeken las.

"Ik had dat bericht niet moeten plaatsen", geeft de burgemeester toe. "De door mij gekozen vorm roept nare gevoelens op bij allerlei mensen. Ik heb spijt over de vorm en de inhoud ervan. Hoewel ik iets heel anders bedoelde met het bericht, maakt dat nu allemaal niet meer uit. Want het was fout en het is enorm balen dat het zo mis is gegaan."

Het spijt de burgemeester ook dat het beeld is ontstaan dat hij bepaalde kiezers in een kwaad daglicht wilde stellen. "Dat is nooit mijn bedoeling geweest, de ophef is het gevolg van mijn fout."

Vroom heeft zich voorgenomen om dorpsgesprekken te organiseren. Iedere bewoner is daar welkom. Hij wil tijdens die gesprekken onder meer uitleggen wat er is gebeurd en wat de bedoeling níet was. "Ik hoop dat we samen verder kunnen", sluit de burgemeester zijn verklaring af.