Peute Dordrecht recyclet deze week weer op volle toeren na brand

Papierrecyclingsbedrijf Peute in Dordrecht verwacht deze week weer volledig te kunnen draaien. Bij het bedrijf gingen maandagavond duizenden tonnen papier in vlammen op, de brand had de grootte van een half voetbalveld. De oorzaak is nog niet bekend.

Ook de schade moet nog worden opgemaakt. De brand woedde in een van de loodsen van het bedrijf. De brandweer is dinsdag nog de hele dag bezig geweest met nablussen. In de omgeving zorgde rook en neerdalende asdeeltjes tijdens en na de brand voor overlast.

"Dankzij adequaat optreden van brandweer en eigen personeel is voorkomen dat meer dan één loods in vlammen is opgegaan", zei de directeur van Peute dinsdagochtend. "s Avonds meldde hij dat hij verwachtte woensdag of anders later deze week weer helemaal te kunnen opereren.