Nieuw bestuur Dutch Windmills '50,1 procent kans dat we er bovenop komen'

Aan de hand van een nieuw bestuur probeert Dutch Windmills er weer bovenop te komen nu de Dordtse basketbalclub met financiële problemen kampt. Waarnemend voorzitter Jan Vrencken is spreekt behoudende positiviteit uit. ''Kans is 50,1 procent dat we er bovenop komen.''

De club kon door een betalingsachterstand afgelopen zondag niet spelen tegen Feyenoord omdat het voor de tweede keer dit seizoen is geweerd uit de Sportboulevard Dordrecht. Volgens Vrencken is er vorige week een nieuw bestuur gevormd en daar maakt oprichter Ton Sels geen onderdeel van uit. Vrencken: ''We hebben financiële problemen, laat dat helder zijn. Tot in detail brengen we deze schuld in kaart. Op twee vlakken kijken we wat er financieel nodig is. Dit seizoen afmaken en de verdere toekomst. De doelstelling blijft dat we over twee jaar de beker in handen willen hebben.''

Trainer Geert Hammink

Op sportief vlak presteert Dutch Windmills goed met een vijfde plaats in de dutch basketball league en er is elders in Dordrecht een trainingslocatie gevonden. Trainer Geert Hammink moet zien te dealen met de omstandigheden. ''De spelers tonen veel karakter. We hebben de nodige negatieve berichtgeving gehad, maar we trainen momenteel heel goed.''

Hammink krijgt als trainer veel mee van de gesprekken met alle betrokken partijen. ''De gesprekken die we zelf voeren, zijn bijna allemaal positief. Van de wethouder sport tot aan de Nederlandse Basketball Bond steken ze ons een hart onder de riem. Het is niet aan mij om te zeggen of we het redden. Ik bespeur positiviteit en denk te kunnen hopen dat het goed komt''

Reactie Sportboulevard

Dennis van Rijswijk, manager van Sportboulevard Dordrecht, reageert telefonisch op de huidige status van de betalingsachterstand. ''Vrijdag hebben we overleg gehad met de schuldeisers. Ons uitgangspunt is dat we wachten op een goed plan en staan hier open voor. Wij willen niet de schuldeiser zijn die voor hen het doek laat vallen. Zij moeten nu de verantwoordelijkheid nemen''

In de video hierboven is het interview met Trainer Geert Hammink te bekijken. In het audiofragment is het gesprek met waarnemend voorzitter Jan Vrencken te beluisteren.