'Die fietstunnel voelt als een levensader'

"Het lijkt wel of er gedacht wordt dat het leven óf op Zuid,óf op Noord plaatsvindt. Maar het is aan allebei de kanten." Wilma Ruis woont in de Rotterdamse wijk Oud-Charlois. De andere kant van de Nieuwe Maas is waar ze onder meer werkt, haar boodschappen doet en naar de sportschool gaat. "Dat is nu tien minuten fietsen, dat wordt straks ruim een half uur."

Vanaf september gaat het fiets- en voetgangersdeel van de Maastunnel elf maanden dicht voor renovatie. Bussen worden ingezet als compensatie, maar daar is Wilma het niet mee eens.



Een tekort aan bussen in de spits, geen nachtvervoer en geen plek voor bakfietsen en scootmobielen ziet ze als gevolg van dit alternatief. "Er wordt gezegd dat we dan moeten omfietsen via de Erasmusbrug. Dat is een afstand van 7,5 kilometer extra."

Voor Ruis voelt de fietstunnel als een levensader. "Sterker nog, wij waren nooit in Oud-Charlois gaan wonen als die tunnel niet bestaan had. Het is dé weg naar Noord."

Ruis is, samen met andere bewoners van Oud-Charlois, een petitie gestart voor een beter alternatief dan het vervangende busvervoer. "We zijn het meest boos over het feit dat we niet zijn gevraagd mee te denken over alternatieven", zegt Ruis. "Wij vinden ook dat hier borden moeten hangen met een aankondiging dat per 1 september de fietstunnel dichtgaat."

Een betere optie volgens haar is een veerdienst tussen Noord en Zuid, zoals in Amsterdam over het IJ. "En dan twee mooie aanlegpunten, dan hebben we die ook als reserve voor in de toekomst."