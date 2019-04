Gemeentelijke ombudsman krijgt minder klachten over Rotterdam

Het aantal klachten dat het afgelopen jaar is binnengekomen bij de gemeentelijke ombudsman van Rotterdam, is met twintig procent afgenomen ten opzichte van 2017. Dat blijkt uit het jaarverslag. Ombudsman Anne Mieke Zwaneveld ontving in 2018 1168 klachten, tegenover bijna 1500 een jaar eerder.

Over de afdeling Belastingen en het cluster Werk & Inkomen komen van oudsher de meeste klachten binnen. De grote daling in 2018 is volgens de ombudsman voor een flink deel te danken aan een terugloop in klachten op deze twee gebieden. Dat komt mede door een meer klantgerichte werkwijze, zegt Zwaneveld: "De procedure bij gemeentelijke belastingen is bijvoorbeeld verbeterd. Het aantal klachten over kwijtscheldingsverzoeken is maar liefst gehalveerd."

Interne samenwerking

De gemeentelijke ombudsman uit wel kritiek op de interne samenwerking bij de gemeente. "Ik merk, niet voor het eerst, dat de oplossing van klachten vaak een stuk lastiger wordt als er meer dan één onderdeel van de gemeente bij betrokken is", zegt Zwaneveld. Omdat er dan onduidelijkheid is over wie aan zet is of wie de portemonnee moet trekken, blijft de bal heen en weer gaan. "Burgers begrijpen dit niet. Voor hen gaat het om: de gemeente."

Wel ziet Zwaneveld dat de gemeente zich bij klachten van haar beste kant laat zien om tot een oplossing te komen. "Soms gaat het om op zichzelf staande gevallen, maar de gemeente toont zich ook bereid om eventuele regels en werkwijze aan te passen."

In het nieuwe collegeakkoord staan afspraken voor betere contacten tussen inwoners en de gemeente. "Het is afwachten hoe dat in de praktijk uitwerkt", zegt Zwaneveld. "Intussen houd ik de vinger aan de pols en kunnen mensen met klachten bij mij aankloppen."