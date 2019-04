'Toeristen moeten met waterbus naar Kinderdijk'

Over het water naar de molens van Kinderdijk. Wat de gemeenten Molenlanden en Alblasserdam betreft is dat een van de oplossingen om de gigantische verkeersdrukte rond het dorp op te lossen. Bezoekers zouden moeten parkeren in bijvoorbeeld Alblasserdam om van daaruit de waterbus te nemen.

De negentien molens van Kinderdijk trekken zo'n 600 duizend toeristen per jaar. Inwoners klagen al tijden steen en been over de overlast daarvan. Een parkeerplekje? Dat is in de buurt van hun huis niet of nauwelijks te vinden. En het is ook vaak bumper aan bumper rijden op de smalle Lekdijk, zeg maar: de flessenhals van het gebied.

Om de drukte rond de molens in kaart te brengen zijn er nu zeven camera's opgehangen, die twee maanden lang het in- en uitgaande verkeer registreren. Er wordt gescand op kenteken en tijdstip.

Op grond van de uitkomsten van het onderzoek willen de gemeenten met een plan van aanpak komen. Zo wordt er gedacht aan een parkeerplaats in Alblasserdam voor toeristen die naar de molens willen. En voor bewoners komen er mogelijk parkeervergunningen.