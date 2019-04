Erasmus Universiteit onderzoekt stereotype uitlatingen in voetbalwereld

Wetenschapper Jacco van Sterkenburg over het onderzoek naar stereotypen in de voetbalwereld

Televisiekijkers en verslaggevers praten regelmatig in raciale of etnische stereotypen wanneer ze het over voetbal hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld over associaties van zwarte voetballers met natuurlijke fysieke kracht of ‘dierlijkheid’ en van witte spelers met mentale capaciteiten.

Jacco van Sterkenburg, wetenschapper aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, kreeg 800 duizend euro subsidie voor een groot internationaal onderzoek naar de manier waarop door de media en door het grote publiek naar voetbal wordt gekeken. Al eerder deed hij promotieonderzoek naar dit onderwerp, waaruit bleek dat bepaalde stereotypen terugkomen. Nu wordt naast Nederland ook dit fenomeen onderzocht in Engeland, Spanje en Polen.

Onbewust



Marokkaanse voetballers worden omschreven als technisch sterk omdat ze vaak op straat hebben gevoetbald, zwarte voetballers zijn van nature atletisch en witte voetballers zijn tactisch sterk. Volgens Van Sterkenburg worden veel van dit soort stereotype opmerkingen in de media onbewust gemaakt.

De homogene witte samenstelling van sportredacties, in tegenstelling tot de diversiteit op het veld zelf, zou daar volgens hem wel eens de oorzaak van kunnen zijn. "Voetbalredacties worden nog in grote mate bevolkt door witte journalisten”, zegt Van Sterkenburg. "We weten dat mensen die behoren tot een etnische meerderheidsgroep zich vaak niet bewust zijn van de stereotypen die ze gebruiken. Ik wil laten zien wat er nu eigenlijk gebeurt."

"Mijn onderzoek gaat over de rol van voetbal in de multi-etnische samenleving", legt hij uit. "Wat we zien op televisie, maar ook wat voor commentaar daarop wordt gegeven." Ook wordt onderzocht hoe dit voetbalcommentaar wordt geïnterpreteerd door het publiek. Nemen zij boodschappen uit dit commentaar over? Van Sterkenburg vraagt zich af of over die stereotypen wel eens wordt gepraat op sportredacties. Ook dat maakt onderdeel uit van het onderzoek. "Hoe kijken journalisten terug op hun eigen commentaar, zien zij stereotypen?"

Bewustwording



Van Sterkenburg benadrukt dat het niet de bedoeling is om de journalisten individueel erop te wijzen dat ze iets niet goed zouden doen. Volgens hem gaat het om bewustwording creëren en de discussie op gang krijgen, onder kijkers thuis en de verslaggevers. "Dit gebeurt in de voetbalwereld, het is een proces dat vaak onbewust gebeurt, maar je bereikt wel een miljoenenpubliek. Dus wees er bewust van wat je aan het doen bent."