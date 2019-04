Big Rivers Festival maakt eerste namen bekend

The Kik, Maan en de Dordtse zangeres Noble treden op tijdens muziekfestival Big Rivers in Dordrecht. Dat heeft de organisatie woensdagochtend bekend gemaakt.

Het muziekfestival is dit jaar van 12 tot en met 14 juli en wordt georganiseerd in het historisch centrum van Dordrecht. Voormalig Di-rect-frontman Tim Akkerman verzorgt dat weekend een ode aan Bruce Springsteen. The Bits spelen een Beatles-tribute, Reverend Bart een Blues Brothers-tribute en Leif de Leeuw speelt een tribute aan The Allman Brothers.

Om de financiering voor het festival rond te krijgen, werkt de organisatie net als de voorgaande jaren met een crowdfunding. Inmiddels is zo'n twintig procent van de benodigde 15 duizend euro opgehaald.