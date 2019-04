Justitie wil inzicht in psyche van terreurverdachten die grote aanslag voorbereidden

De arrestatie van een van de verdachten in september vorig jaar

Justitie wil een goed beeld krijgen van de geestesgesteldheid van zes mannen die worden verdacht van het beramen van een jihadistische aanslag. De groep werd in september tijdens een grootscheepse actie opgepakt. Volgens justitie is met de arrestaties een grote aanslag voorkomen.

Woensdag vindt in Rotterdam een tweede inleidende zitting plaats tegen de zes, die onder meer uit Rotterdam, Vlaardingen en Arnhem komen. Twee van hen zijn in de rechtszaal verschenen, de anderen bleven in hun cel.

De ernst van de feiten maakt inzicht in de psyche van de mannen noodzakelijk, vindt justitie, ook met het oog op gevaar voor herhaling. Onderzoek daarnaar loopt. Maar als dit onvoldoende uit de verf komt, zal de officier van justitie eisen dat de verdachten worden geplaatst in de pyschiatrische observatiekliniek van justitie, het Pieter Baan Centrum.

Kalasjnikovs

De zes verdachten zouden van plan zijn geweest een aanslag te plegen met bomvesten en Kalasjnikovs tijdens een groot evenement. Een politie-infiltrant wist in contact met de groep te komen en leverde op bestelling de wapens. Samen met een andere undercover gaf hij daarover instructie op vakantiepark Weerterbergen.

Het huisje was door de politie van te voren behangen met camera's. Op beelden daarvan is onder meer te zien hoe een van de verdachten aan de keukentafel een kalasjnikov tegen zijn wang houdt en het wapen kust. Als hij een bomvest draagt en zijn handen spreidt roept hij: "Mijn hele leven heb ik hiervan gedroomd, Allahu Akbar." De wapens waren van te voren onklaar gemaakt.

Op de dag van de training in het vakantiepark pakten anti-terreurteams zeven verdachten op. Een van hen werd al snel weer vrijgelaten. De overige zes zitten nog vast.

De mannen werken volgens justitie niet of nauwelijks mee met het onderzoek en weigeren bijvoorbeeld de wachtwoorden van hun telefoons af te staan. De toestellen moeten in zo'n geval worden gekraakt.

Het OM verwacht dat het dossier half juli compleet is. Daarna kunnen de twee ingezette infiltranten als getuige gehoord worden, zoals de advocaten van de verdachten hebben verzocht.

De volgende regiezitting is op 22 mei.