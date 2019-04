'Ministerie negeert risico op ramp met toenemend vervoer van gevaarlijke stoffen'

Hoewel wordt gestimuleerd het vervoer van gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk over de Betuweroute te laten rijden, is op bepaalde andere plekken het risicoplafond overschreden. Zo staat er sinds kort een LPG-fabriek in Middelburg. Hierdoor is het vervoer van LPG via Dordrecht naar de Betuweroute toegenomen.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven geeft in een Kamerbrief aan dat zo'n overschrijding niet betekent dat er sprake is van een overtreding door de vervoerder. Het uiterste handhavingsmiddel dat zij voorhanden heeft, is een routeringsbesluit. Daarbij wordt het vervoer van bepaalde stoffen over één bepaald traject helemaal verboden.

Van Veldhoven ziet dit echter niet als oplossing. "Dit zou vanwege beperkte alternatieven voor het vervoer leiden tot aanvullende overschrijdingen op andere trajecten", zegt de staatssecretaris.

Risico op ramp

Uit de brief van Van Veldhoven trekken de betrokken gemeenten de conclusie dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het risico op een ramp negeert. Volgens een woordvoerder van de gemeente Dordrecht kijkt de staatssecretaris enkel naar de hoeveelheid huizen langs het spoor en de veiligheid daarvan. "I&W weegt de kans op een ongeval en het aantal potentiële slachtoffers dat dan valt – het groepsrisico – niet mee bij de noodzakelijke routekeuzes", schrijven de gemeenten in een brief.

Het groepsrisico is daarnaast een belemmering voor de groeiambitie van Dordrecht. "Die groei is juist binnenstedelijk voorzien rond vervoersknooppunten, zoals de Dordtse Spoorzone", schrijft de gemeente Dordrecht.

Oplossingen

De gemeenten pleiten voor verschillende oplossingen. Zo opperen ze onder meer voor meer vervoer over water, het samenvoegen van productie en verwerking op één plek met een goede aansluiting op bijvoorbeeld de Betuweroute en het verplaatsen van het vervoer van LPG over een andere route.

"De oplossing voor de ene stad creëert soms meer problemen voor de andere", zegt wethouder Rik van der Linden (Bereikbaarheid). "Daarom moeten maatregelen hand in hand gaan met elkaar en in samenhang worden bekeken. We snappen het belang van goederenvervoer heel goed. Maar dat mag niet ten koste gaan van veiligheid en een rem zetten op de ontwikkeling van steden."

De betrokken gemeenten willen op korte termijn in overleg met de staatssecretaris. Zij heeft aangegeven dit gesprek te willen aangaan.