Piet is in hongerstaking: 'Ik zie geen andere mogelijkheid'

Piet Versteeg eet sinds maandag 1 april niet meer. Hij neemt alleen af en toe wat vocht tot zich. Allemaal uit onvrede over de zorg, die hij krijgt in krijgt in verpleeghuis De Lange Wei in Hardinxveld-Giessendam waar hij sinds een paar jaar woont. "Het is zeker een heel drastisch middel, maar ik zie geen andere mogelijkheid meer."

In 1992 krijgt Piet de diagnose MS en in 2001 raakt hij daardoor ook invalide. Tegenwoordig is hij incontinent en in het dagelijks leven volledig afhankelijk van anderen. Hij woont daarom in verpleeghuis De Lange Wei in Hardinxveld-Giessendam.

Voor die tijd werd Piet (64) twaalf jaar lang verzorgd door zijn vrouw. Door middel van zogenaamde condoomkatheters kon hij zijn blaas zorgeloos legen. Bij de Lange Wei gaat dit anders. "Sinds ik hier ben, gaat het keer op keer fout."

Plakmatten

Volgens Piet heeft De Lange Wei eenzijdig besloten over te stappen op plakmatten; een soort grote incontinentieverbanden. Die zorgen echter voor andersoortige klachten, zoals huidirritatie. "Als oud-wielrenner kan ik best afzien, maar urine en wonden; dat doet echt zeer."

Piet wil met zijn hongerstaking bereiken dat hij serieus genomen wordt. "Ik ben een volwassen mens met een eigen mening en inbreng. Er wordt van alles besloten óver mij, zónder mij."

De Lange Wei heeft inmiddels een derde partij bij de zaak betrokken: het Centrum voor Consultatie en Expertise, dat gespecialiseerd is in 'ernstig probleemgedrag bij mensen met een stoornis of een blijvende beperking'.

Piet herkent zich niet in dat profiel. "Ik ben oud-journalist en direct in mijn communicatie. Dat zijn ze hier niet gewend. Ik ben niet altijd populair, nee."

De voormalig leraar en piloot heeft er bewust voor gekozen de media in te schakelen en niet de cliëntenraad, zoals aanbevolen door de zorginstelling. "Ik ken de macht van de media. Een cliëntenraad heeft op zich weinig effect."

Langste adem

Hoe lang Piet nog doorgaat met zijn hongerstaking is niet bekend. "Wie heeft de langste adem?, zowel letterlijk als figuurlijk. De vraag die iedereen nu stelt en ik mijzelf ook is: tot hoe ver moet je dit doordrijven?"

Agnes Klaren, bestuurder bij De Lange Wei, is geschrokken van deze actie en geeft aan Piets standpunt te betreuren. "Wij werken met zeer deskundig en professioneel personeel. Dit heeft een enorme impact."

Zij geeft aan dat alle beslissingen in overleg met patiënt en familie genomen worden: "Ons personeel is altijd met patiënten in gesprek, altijd in verbinding".

Inhoudelijk wenst De Lange Wei niet in te gaan op individuele gevallen. Maar: "Problemen in de communicatie of niet; zorg blijven we leveren."