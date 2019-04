Speciaal team voor bedreigde bestuurders

Het team is ingesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ook Justitie en Veiligheid is erbij betrokken. Vertrouwenspersonen van onder meer organisaties van burgemeesters, wethouders en raadsleden nemen plaats in het team.

Bestuurders hebben geregeld te maken met agressie, geweld, intimidatie en bedreigingen. In Rotterdam overkwam dat bijvoorbeeld burgemeester Aboutaleb en oud-CDA-raadslid Turan Yazir.