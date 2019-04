Van Bronckhorst over affaire Berghuis: 'Had voorkomen kunnen worden'

"Dit had voorkomen kunnen worden", zei Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst donderdagmiddag tijdens de persconferentie over de 'affaire' Steven Berghuis. "Het is voor mij wel een les geweest."

De vertrekkende oefenmeester zei zondag in Utrecht dat hij Berghuis gepasseerd had om tactische redenen, de waarheid was dat de aanvaller gestraft was voor een akkefietje tijdens de training. "Hij had een tackle ingezet op een speler tijdens de training, dat vond ik te zwaar. Dus nam ik deze beslissing."

Toch vertelde hij zondag iets anders. "Ik heb met alle goede bedoelingen geprobeerd het team te beschermen. Dus maakte ik de keuze om het zo te verwoorden naar buiten toe. Uiteindelijk is dat achteraf niet de juiste keuze geweest. Daar leer ik van. Ook ik leer als coach."

Van Bronckhorst vervolgt: "Ik heb een goed gesprek gehad met Berghuis. De kans is groot dat hij speelt (tegen SC Heerenveen, red.)."

Robin van Persie moet het duel met SC Heerenveen wel aan zich voorbij laten gaan. Hij is geblesseerd. Ook Jeremiah St. Juste en Justin Bijlow ontbreken.