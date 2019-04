Shishalounge Villa Blanca eist heropening bij rechter

Shishalounge Villa Blanca in Rotterdam heeft bij de bestuursrechter geëist dat de zaak weer een vergunning krijgt. Burgemeester Aboutaleb had de vergunning ingetrokken vanwege criminele antecedenten van de eigenaar.

Bij de shishalounge aan de Schiedamseweg was in december een explosie . Villa Blanca ging daarom voor drie maanden dicht. Die periode is voorbij en de horecagelegenheid zou weer open kunnen, maar krijgt geen vergunning. Die procedure staat los van de explosie.

"Al in november lag er een negatief rapport van het bureau Bibob over Villa Blanca", zegt een advocaat van de gemeente Rotterdam. "Het besluit over de vergunning heeft alleen daarmee te maken, niet met de explosie."

Veroordelingen

Het bureau Bibob bekijkt of horeca-ondernemers integer genoeg zijn om een bedrijf te runnen. Bij uitbater Saïd El Metalsi waren twee veroordelingen geconstateerd. In 2010 is hij bestraft voor huiselijk geweld. In 2015 is hij beboet nadat de marechaussee een credit card met daarin een klein mesje bij hem had aangetroffen.

El Metalsi: "Ik wist niet eens dat dat mesje verboden was. Het was meer een soort gadget." Wat de gemeente hem aanrekent, is dat hij bij de aanvraag voor een nieuwe vergunning op de vraag 'bent u wel eens in aanraking geweest met politie of justitie' als antwoord 'nee' had ingevuld. De gemeente ziet dat als valsheid in geschrifte.

"Dat geval met dat mesje was ik alweer vergeten. Die mishandeling was zo lang geleden, ik kon mij niet voorstellen dat het in 2018 nog van belang was." Zijn advocaat Jos Herrewijnen vindt de maatregel - het weigeren van de vergunning - veel te ver gaan.

Witwassen

"De wet Bibob heeft een nobel doel: grote problemen aanpakken in de horeca. Zoals witwassen van crimineel geld. Dat is hier niet aan de orde. Dit zijn onbenullige of onbelangrijke feiten. De gemeente kan niet serieus menen dat hier sprake is van een gevaar in de horeca." Voor de gemeente is het een optelsom: twee veroordelingen en valsheid in geschrifte.

De kwestie van de explosie in december kwam woensdag meerdere keren ter sprake tijdens de rechtszaak, waarbij de rechter benadrukte dat zij puur en alleen naar de vergunning kijkt. Saïd El Metalsi kan het besluit van de gemeente er toch niet helemaal los van zien. "De burgemeester zei dat de zaak hoe dan ook dicht ging. Ik denk dat hij vooringenomen was."

Burgemeester Aboutaleb heeft eerder benadrukte dat hij streng wil gaan optreden tegen misstanden bij shishalounges in de stad.

De Rotterdamse bestuursrechter beslist binnen twee weken of shishalounge Villa Blanca weer een vergunning kan krijgen.