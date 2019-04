Blijdorp wint prijs met geboorte zwarte neushoorn Mara

Diergaarde Blijdorp heeft een prijs in de wacht gesleept voor de 'mooiste geboorte van Nederland en België'. Het gaat om beelden van de zwarte neushoorn Mara, die op 23 december 2017 op de wereld kwam.

De geboorte van Mara was bijzonder. Sinds 1960 was er in een Nederlandse dierentuin geen zwarte neushoorn meer geboren.

Met de fok van de zwarte neushoorn hoopt Blijdorp een kleine bijdrage te leveren aan het voortbestaan van de soort. Want neushoorns in het wild hebben het moeilijk. Sterker nog: ze worden met uitsterven bedreigd. Stropers slachten de dieren massaal af voor hun hoorns. Chinezen gebruiken gemalen neushoorn als potentieverhogend middel. En in Jemen worden van de hoorns mesheften en dolkschachten gemaakt.

Grijs

Zwarte neushoorns zijn eigenlijk helemaal niet zwart, maar grijs. Net als de andere soort die in Afrika voorkomt: de witte neushoorn.

Het verschil tussen beide types zit hem niet in de kleur, maar onder meer in de lippen. Zwarte neushoorns zijn takken- en twijgeneters met puntvormige lippen. De witte soortgenoten zijn grasconsumenten, met brede lippen.

Afrikaners noemden deze soort wyd. Engelsen vertaalden dit per abuis naar white in plaats van naar wide. De naam white rhino was geboren. Toen er een andere neushoornsoort werd ontdekt, kreeg die vrijwel automatisch de naam black rhino.