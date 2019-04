Dordtse Marian wil niet weer als laatste finishen

"Nee, geen laatste meer! Als het onverhoopt niet zo lekker loopt en dat dreigt weer te gebeuren, dan kruip ik snel ergens weg", zegt de 59-jarige Dordtse.

Haar slotkilometer bezorgde vorig jaar honderdduizenden kijkers mooie en ontroerende beelden. Ze vertelde openhartig over haar overleden echtgenoot en kwam met twee kleinkinderen over de finishlijn op de Coolsingel.

"Meestal zie ik aan het eind van een marathon alleen maar asfalt, maar dit keer genoot ik. Ik keek naar al die mensen, die klapten en mijn naam riepen. Het was zo mooi."

Op haar laptop kijken we bij haar thuis terug naar de beelden van toen. "Telkens als ik ernaar kijk, doet het me weer wat. In de weken hoorde ik ook van veel mensen dat ze er van genoten hadden."

Goed getraind

Marian kreeg ook regelmatig de vraag of ze weer mee gaat doen: "Het wordt mijn achtste of negende keer in Rotterdam, dat moet ik even nakijken hoor. En ik heb goed getraind."

Naast lopen bestaat de voorbereiding uit zwemmen, fietsen en krachttraining: "Want ik wil in september ook een halve triatlon gaan doen. Tja, op m'n 40ste de eerste marathon en straks op m'n 60ste de eerste triatlon."

De voorbereiding werd deze week wel verstoord: "Mijn auto is aangereden. De dader is spoorloos. Balen hoor. Dat geeft je een mentale tik en da's niet goed zo kort voor een marathon."

De focus is nu op zondag gericht: "Het weer wordt goed, dus ik hoop 'm nu binnen vijf uur te lopen. In Florence liep ik een paar maanden geleden 5' 04, dus ik kan het wel..."