Johan Derksen in ziekenhuis na val van trap

Presentator en voetbalanalist Johan Derksen is in zijn huis van de trap gevallen en heeft daarbij een hersenschudding opgelopen. Ook heeft hij meerdere breuken in zijn gezicht en arm. Hij ligt in het ziekenhuis.

Op Radio Veronica vertelde Derksen's collega Wilfred Genee wat er gebeurd is. "Hij is vannacht op weg naar het toilet van de trap gevallen. In plaats van dat hij de toiletdeur pakte, pakte hij de ruimte ernaast. Daar zit een trap, steil naar beneden. Hij is volledig op zijn gezicht naar beneden gestuiterd."

Derksen zou lange tijd buiten westen zijn geweest. "Het is enorm heftig, maar hij is er gelukkig nog", zegt Genee, met wie Derksen het tv-programma Veronica Inside maakt. Op Radio Rijnmond is Derksen elke zaterdagmorgen te horen met het Muziek voor Volwassenen.