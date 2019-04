Excelsior dieper in de zorgen na zure thuisnederlaag tegen NAC: 1-2

Excelsior druipt teleurgesteld af na de treffer van Menno Koch in de laatste minuut van de blessuretijd. (VK Sportphoto - Yannick Verhoeven)

Excelsior heeft de punten woensdagavond tegen hekkensluiter NAC Breda niet in eigen huis kunnen houden. Door een rake kopbal van Menno Koch in de allerlaatste minuut van de blessuretijd ging de formatie van trainer Adrie Poldervaart met 1-2 onderuit.

De Kralingers begonnen sterk aan de wedstrijd, waarna NAC het initiatief langzaam maar zeker overnam. Alessandro Damen voorkwam met een aantal uitstekende reddingen een Bredase voorsprong. Na een halfuur spelen bracht Excelsior een einde aan de periode van ruim vijfhonderd minuten zonder doelpunt. Uit een goede actie en voorzet van Marcus Edwards tikte Mounir El Hamdaoui de bevrijdende treffer binnen.

Overwicht voor NAC

Desondanks bleef NAC de betere ploeg. Vooral Giovanni Korte was in de eerste helft vaak dicht bij een goal, maar vond telkens Damen op zijn pad. In de tweede helft zette dit spelbeeld zich voort, waarbij NAC steeds opportuner begon te spelen met een paar aanvallende wissels.

De gelijkmaker kon niet uitblijven en deed dat dus ook niet. Ruim twintig minuten voor tijd viel een voorzet van Korte zomaar binnen bij de paal: 1-1. In de laatste fase van de wedstrijd kon het duel nog beide kanten op, maar dompelde Menno Koch Excelsior in de allerlaatste minuut in rouw. Door de nederlaag slinkt de voorsprong van Excelsior op hekkensluiter NAC naar vijf punten.

"Dit komt heel hard aan, zeker als je vrij lang met 1-0 voorstaat", vertelt Alessandro Damen. "Koch staat vogelvrij en kan de bal gewoon inknikken. Verdedigend stonden we niet goed vandaag en we waren slordig aan de bal. We moeten dit nu snel vergeten en de rug rechten want Groningen-uit staat alweer voor de deur."

"Vooral de manier waarop je speelt is erg teleurstellend, NAC was gewoon veel beter dan wij", vult doelpuntenmaker Mounir El Hamdaoui zijn doelman aan. "We begonnen goed met de voorsprong, maar als je ziet hoe veel kansen wij weggeven denk ik dat je nog blij moet zijn dat het maar 1-2 wordt."

Bekijk hierboven de interviews van verslaggever Sinclair Bischop met Alessandro Damen en Mounir El Hamdaoui.

Opstelling Excelsior

Damen; Horemans, Mattheij, Oude Kotte, Burnet; Schouten, Koolwijk, Messaoud (85' Mahmudov); Edwards, El Hamdaoui (74' Eckert), Bruins (90+1' Fortes).

Scoreverloop

30' Mounir El Hamdaoui 1-0

67' Giovanni Korte 1-1

90+3' Menno Koch 1-2